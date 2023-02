La académica aseguró que el ahora funcionario diplomático no tenía el “mérito” para ocupar el cargo.

Gobierno no tuvo en cuenta las objeciones de Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional, al nombrar al nuevo embajador en México

Este martes, 21 de febrero, la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, en respuesta a una acción de tutela, recibió el acta de la reunión de la Comisión Evaluadora de Méritos que avaló el nombramiento de Álvaro Moisés Ninco Daza como embajador de Colombia en México.

De acuerdo con el documento, Función Pública no tuvo en cuenta las objeciones de Dolly Montoya, miembro de la comisión y rectora de la Universidad Nacional, para nombrar a Ninco Daza en el cargo.

La comisión la integran Montoya, Arturo Luna, ministro de Ciencia, y César Augusto Manrique, director del Departamento Administrativo de la Función Pública. De acuerdo con la académica, quien adjuntó su análisis en un escrito, el ahora funcionario diplomático no cuenta con el “mérito” para el cargo que ocupa.

Las palabras de Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional, frente al caso de Moisés Ninco. - Foto: Unidiplo

“Una vez revisada la documentación soporte, el señor Álvaro Ninco no ha demostrado experiencia sobresaliente en el desempeño de ninguna disciplina, ocupación, arte u oficio, su corta experiencia (2 años) no presenta relevancia o reconocimiento, que lo ubiquen como líder o referente en alguna área política, debido a que no ha ocupado alguna dignidad que lo lleve a lograr reconocimiento”, dice el documento.

Además, habló sobre sus estudios inconclusos en ciencia política. “Lo acerca a estudiar los temas nacionales e internacionales, pero el asunto que nos ocupa en el presente análisis debe haber total convicción que se cumple el requisito de experiencia sobresaliente en el desempeño de una disciplina, ocupación, arte u oficio, aspecto que redundaría en la búsqueda de fortalecer los lazos y relaciones con uno de nuestros socios comerciales más importantes”.

Además, asegura que existen grandes empresas colombianas asentadas en México, las cuales esperan el apoyo del Gobierno para llevar a cabo diversas iniciativas.

“El nivel de diplomacia acreditada en México de todas las misiones es muy alto y no sería conveniente presentar un embajador que no reúne requisitos ni experiencia, porque debería tener amplio conocimiento en materia jurídica y comercial como de la Alianza del Pacífico”, dice el texto de Montoya.

Además, asegura que si bien es joven, Ninco podría tener más reconocimientos en las labores que ha desempeñado: “Si bien el señor Ninco es joven (28 años), al tener poca experiencia, podía haberse destacado como líder juvenil o estudiantil o sobresalir en algún área, aspecto que aquí no se demuestra; como consecuencia de lo anterior, no se adjunta reconocimiento alguno”.

Gustavo Petro en el nombramiento de Moisés Ninco. - Foto: Moisés Ninco

Dijo que la empresa privada en la que laboró no tiene ni página web y que Ninco fue asistente en el rango más bajo de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Gustavo Bolívar. Además, su participación en el modelo de Naciones Unidas de la Universidad de la Sabana solo fue de un día.

“Por tanto, no se recomienda avalar la hoja de vida del señor Ninco para que el Gobierno colombiano lo nombre como embajador ante los Estados Unidos Mexicanos”, concluyó Montoya.

A pesar de las reservas de Montoya, los otros dos funcionarios del Gobierno decidieron avalar a Ninco, convirtiéndolo en embajador de Colombia en México.

Esta es la hoja de vida de Moisés Ninco

El pasado 10 de febrero, Ninco Daza se posesionó como embajador de Colombia en México y el decreto da de qué hablar por la falta de experiencia profesional acreditada.

En el decreto, el Ministerio de Relaciones Exteriores argumenta que “el decreto ley 770 de 2005 faculta al presidente de la República en casos excepcionales compensar requisitos para proveer empleos de libre nombramiento y remoción a personas con experiencia sobresaliente en el desempeño de una disciplina, ocupación, arte u oficio, previa recomendación de la comisión evaluadora”.

Dicha Comisión Evaluadora de los Méritos, en reunión el pasado 16 de enero, estudió la compensación de Ninco. De esta forma, esta instancia le dio crédito a que participó en el “tercer simposio de estudiantes de Política y Relaciones Internacionales: novedad y cambio en los sistemas políticos”, que tuvo una duración de dos días en 2014 y se llevó a cabo en la Universidad Sergio Arboleda.

A su vez, destacan que participó en el modelo de Naciones Unidas de la Universidad de la Sabana, que se llevó a cabo el 3 de mayo de 2015. “Fue destacado como representante sobresaliente”, argumenta el decreto.

Moisés Ninco, nuevo embajador de Colombia en México, acreditó haber pertenecido a un modelo de Naciones Unidas como experiencia. - Foto: Moisés Ninco en Twitter

En términos de experiencia laboral que evidenció en su hoja de vida, Ninco Daza tiene para mostrar que perteneció a la UTL del senador Gustavo Bolívar durante un año entre 2018 y 2019. Luego, trabajó siete meses en una empresa de logística como “coordinador y estratega general”.

La última experiencia laboral fue en la Colombia Humana, colectividad del presidente, donde fue enlace de gestión política por 11 meses.

A pesar de esto, la comisión, por mayoría, le recomendó al presidente “autorizar la compensación de los requisitos señalados”.