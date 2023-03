“Es bachiller, no terminó la carrera y le cuesta al país $50 millones al mes”: crece escándalo sobre nombramiento de embajador en México

No para el escándalo por el nombramiento del nuevo embajador de Colombia en México, designado por el Gobierno Petro. Álvaro Moisés Minco no cumpliría con los requisitos para ocupar el cargo, y habría acreditado una experiencia laboral que no tenía. SEMANA conversó con el abogado Daniel Briceño sobre este tema, luego de que radicara una queja disciplinaria ante la Procuraduría.

Briceño explica que Minco le cuesta al país más de 50 millones al mes por todo lo que implica salario, viajes, gastos de todo tipo.

“Álvaro Moisés es un nombramiento que va a seguir generando polémica por varias razones: una persona que quiere empezar la carrera diplomática, debe ser colombiano de nacimiento. Tener título profesional cualquiera y hablar un segundo idioma distinto al español. En el caso de él, revisamos la hoja de vida y solo hizo hasta noveno semestre de ciencia política, no terminó la carrera. Pero aparte de todo, no tiene experiencia profesional. Solo laboral, solo ha trabajado, ojo a esto, dos años y medio. Como asesor de Gustavo Bolívar, incluso, en comunicaciones. Uno no cumple los requisitos, entonces debe ir a un Comité, en el que están varias personas, incluyendo la Universidad Nacional. En el caso de Minco, quedó claro que, efectivamente, no cumplía con los requisitos para el cargo”, dijo Briceño.

Moisés Ninco, nuevo embajador de Colombia en México, acreditó haber pertenecido a un modelo de Naciones Unidas como experiencia. - Foto: Moisés Ninco en Twitter

Y la excusa, dice Briceño, es que él asistió a algo que se denomina Modelo de Naciones Unidas: “Esto tiene un problema serio en lo disciplinario, y ustedes saben que nombrar a alguien sin cumplir los requisitos de ley, es un problema disciplinario. Para que la gente lo entienda, no es profesional”.

Otro problema, según el abogado Daniel Briceño, toca al cónsul Andrés Hernández, cercano al presidente Petro: “Hernández tiene un cargo provisional, un nombramiento en provisionalidad. Es más complejo. Él tiene que ser profesional, pero en el cargo para el que accedió tiene que tener 6 cargos de experiencia. El canciller, Álvaro Leyva, pide que certifiquen que él sí cumplía con requisitos. Al mes, Función Público dice que revisó la hoja de vida y dicen que no cumple con los requisitos. Al canciller no le importa y con un decreto en febrero lo nombra. Esa es la base de mi queja en la Procuraduría. Hay nombramientos sin requisitos de ley. Necesitaba 6 años de experiencia. Es más fuerte ser cónsul que ser embajador porque hay gente de carrera que hace fila durante años y llega Hernández sin requisitos”, dijo en diálogo con SEMANA.

Precisamente, el pasado 15 de febrero, la Procuraduría abrió indagación preliminar contra algunos funcionarios por determinar, con el fin de establecer los servidores participaron en el nombramiento del nuevo embajador de México, Álvaro Moisés Minco Daza, sin los requisitos que exige la ley.

La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) rechaza desde hace varios días el nombramiento de Álvaro Moisés Ninco Daza como embajador de Colombia ante los Estados Unidos Mexicanos y argumenta la falta de experiencia para ocupar el cargo.

El ahora embajador, de acuerdo con la hoja de vida con la que se postuló para el cargo, solo cuenta con título de bachiller académico. Reportó que no terminó la universidad y que cursó nueve semestres de Política y Relaciones Internacionales.

En las diligencias practicadas, el Ministerio Público encontró que el nombramiento se realizó por la compensación de requisitos que avaló la comisión de evaluación de méritos creada por el Decreto 750 de 2005 y conformada, actualmente, por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Arturo Luna Tapia; el director del DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública), César Augusto Manrique Soacha, y la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya Castaño.

Dolly Montoya se opuso al nombramiento de Moisés Ninco como embajador de Colombia en México. - Foto: Moisés Ninco, Pilar Mejía

El funcionario, que venía conociendo de la indagación, la remitió por competencia a la Sala Disciplinaria de Instrucción, porque uno de los integrantes de la comisión evaluadora tiene la calidad de ministro; se trata de Arturo Luna Tapia, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Daniel Briceño, abogado y columnista - Foto: Foto del video de SEMANA

Según se lee en la remisión, corresponde a la Sala Disciplinaria de Instrucción determinar si abre investigación contra el ministro Luna Tapia y el director del DAFP, César Augusto Manrique Soacha, por autorizar que Minco Daza compensara con su experiencia la falta de requisitos para ocupar el cargo de embajador, compensación que, de acuerdo con el Decreto 770 de 2005, debe tener como fundamento una “experiencia sobresaliente en el desempeño de una disciplina, ocupación, arte u oficio”.

Dicha Comisión Evaluadora de los Méritos, en reunión el pasado 16 de enero, estudió la compensación de Ninco. De esta forma, esta instancia le dio crédito a que participó en el “tercer simposio de estudiantes de Política y Relaciones Internacionales: novedad y cambio en los sistemas políticos”, que tuvo una duración de dos días en 2014 y se llevó a cabo en la Universidad Sergio Arboleda.

A su vez, destacan que participó en el modelo de Naciones Unidas de la Universidad de la Sabana, que se llevó a cabo el 3 de mayo de 2015. “Fue destacado como representante sobresaliente”, argumenta el decreto.

En términos de experiencia laboral que evidenció en su hoja de vida, Ninco Daza tiene para mostrar que perteneció a la UTL del senador Gustavo Bolívar durante un año entre 2018 y 2019. Luego, trabajó siete meses en una empresa de logística como “coordinador y estratega general”.