Petro no suelta a Javier Milei y ahora alertó que su política de “libre mercado” desatará la “sexta extinción de la vida en el planeta”

Aunque el presidente Gustavo Petro no asistió el pasado 10 de diciembre a la posesión de Javier Milei como nuevo presidente de Argentina, parece que no olvida al mandatario y le lanzó una aguda pulla.

“Pero, ¿cómo es que ese mecanismo matemático, que es bello, estético, el principio que un mercado libre lleva al máximo de bienestar? Si estuviera Milei (presidente de Argentina) aquí, me lo estaría repitiendo, no sé si con las mismas matemáticas, pero ¿cómo es que lo que tenemos como dato hoy (sobre el libre mercado) es un calentamiento global?”, sostuvo Petro.

Además, advirtió: “¿Qué le pasó a la economía? Porque el dato está indicando lo contrario, y de una manera espantosa, porque no es ni siquiera que aumentan los niveles de pobreza, que aumentan; que no es ni siquiera que aumentan los niveles de hambre, que aumentan; que no es ni siquiera que aumenta la inseguridad del ser humano frente a la producción y el empleo lo que nos está diciendo el dato es que nos podemos extinguir. ¿Qué le pasó a la economía? Yo dejo eso ahí como un planteamiento”.