El jalón de orejas del Papa Francisco a los sacerdotes

El papa Francisco hizo una particular petición a los curas: hacer homilías cortas que “no superen los ocho minutos” para que los fieles no se “duerman”. La homilía o el sermón es el discurso con el que sacerdote comenta una lectura del evangelio. “La homilía debe ser corta. Una imagen, un pensamiento, un sentimiento”, declaró Jorge Bergoglio durante su audiencia general semanal.

“La homilía no debe superar los ocho minutos porque tras ese lapso de tiempo, se pierde la atención [de los fieles], la gente se duerme, y tienen razón. Así es como debe ser una homilía y eso es lo que quiero decirle a los curas que hablan tanto, tan a menudo, y no se entiende de lo que hablan”, agregó el papa argentino, con un tono desenfadado. No es la primera vez que el papa se pronuncia en este sentido. En 2023 afirmó que las homilías demasiado largas son un “desastre”.