Confidenciales Populistas de lado y lado, según The Guardian

Y hablando del cuestionario de The Guardian, el periódico británico se lo ha hecho a personajes del mundo. Quedaron clasificados como populistas de izquierda: el senador norteamericano Bernie Sanders, el exvicepresidente español y líder de Podemos Pablo Iglesias, el expresidente de Bolivia Evo Morales y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. También en la izquierda, pero no populistas, están ubicados el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el expresidente Barack Obama. En la derecha populista, según el cuestionario, están: Donald Trump, el exministro italiano Matteo Salvini, el exdiputado británico Nigel Farage y el primer ministro húngaro Viktor Orbán. En la derecha no populista solo está la canciller alemana Angela Merkel.