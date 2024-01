Presidente Petro invitó a Residente a ser parte de un gran concierto en Bogotá para rechazar el “genocidio contra el pueblo palestino”

Desde que estalló la guerra entre Israel y el grupo Hamás, los bombardeos sobre la Franja de Gaza no han cesado, causando miles de pérdidas humanas. A raíz del conflicto en Oriente Medio, el presidente Gustavo Petro ha hecho eco en Colombia con un fuerte rechazo a lo que califica como un genocidio contra el pueblo palestino.

A través de su cuenta en X, el jefe de Estado citó un video en el que aparece el artista René Pérez Joglar, más conocido como Residente, hablando sobre el conflicto en Oriente Medio. “Desde octubre decidí posponer la salida de mi disco frente a todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina. No me siento bien, me duele demasiado”, dijo el rapero puertorriqueño.