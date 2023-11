“Por decir que detengan el genocidio en Palestina, casi me sacan del Gobierno”: presidente Petro

La radical postura del presidente de la República Gustavo Petro sobre el estallido de guerra en Medio Oriente ha dejado como consecuencia que se golpeen las relaciones diplomáticas con Israel, ya que el jefe de Estado aún no condena de manera directa el atentado terrorista de Hamás contra el pueblo israelí, lo que detonó la ola de violencia.

“Pero no por nada muy buena parte de la prensa colombiana y de la política colombiana aplaudió en que se hiciera lo que se está haciendo con Palestina y el que yo saliera simplemente recordando mi pasado, recordando por qué razón nosotros nos levantamos, simplemente diciendo que hay que protestar contra cualquier injusticia, ese simple hecho de decir, oiga detengan el genocidio en Palestina casi me sacan del Gobierno ”, alertó Petro.

Y continuó con su análisis en el vecino país el pasado fin de semana: “Antisemita me dijeron, yo que siempre leía los libros de la insurrección del Gueto de Varsovia porque me parecía una lectura muy interesante, claro no se puede profundizar la insurrección del Gueto de Varsovia, pues se encuentra la izquierda liderando en un acto desesperado”.