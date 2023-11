Presidente Petro dio sorpresiva declaración, se incluyó en la población con problemas mentales: “La prensa me lo vuelve escándalo”

Una declaración del presidente de la República, Gustavo Petro, no pasó desapercibida en el viaje que tuvo el fin de semana a Venezuela , en el que participó de varios eventos; palabras que generaron sorpresa en los asistentes a un acto en el vecino país.

“Dicen que uno de cada cinco colombianos padecen o padecemos problemas mentales, esto me lo coge la prensa y me lo vuelve un escándalo mañana, pero son los estudios científicos; depresión, angustias, pareciera que no se siente la violencia, pero mientras va construyendo el ser humano va construyendo una cultura”, sostuvo Petro.