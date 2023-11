Así cuenta Gustavo Petro en su libro cómo exploró el consumo de algunas drogas: “Trataba de explorar los rincones de una geografía interna”

¡En el Encuentro Nacional de Bandas de Sincelejo! 💃 Sé que me critican algunos porque me gusta bailar, porque rompo con ello el protocolo al compartir con la gente, pero esta soy yo. Para algunos es el café, para otros el vino, para otros el cigarrillo, para mí es el baile. pic.twitter.com/7wF9K6LH3N

Pero la verdad es que los rumores de sus supuestos problemas no son ninguna novedad. En 2019, el estado de salud del entonces senador Gustavo Petro se convirtió en un tema de debate público, a raíz de una incapacidad médica firmada por un psiquiatra que el excandidato presidencial compartió en su cuenta de Twitter. Él mismo tuvo que salir a explicar que no tiene ningún problema mental ni está siendo medicado por esto.

La historia comenzó cuando Petro y la entonces vicepresidenta Marta Lucía Ramírez estaban citados a una audiencia de conciliación en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por un tuit que el senador había publicado en contra de ella y que la funcionaria quería rectificar. Sin embargo, Petro no acudió a la diligencia, sino que envió con su abogado una incapacidad médica de cuatro días firmada por un médico particular. “El paciente en mención valorado por mí se encuentra incapacitado por enfermedad médica bajo mi responsabilidad y cuidado por cuatro días a partir de la fecha y hasta el próximo 27 de febrero de 2019. Salvo complicaciones”, se lee en la incapacidad.

El documento lo firmaba Felipe Atalaya, un siquiatra. Apenas se conoció públicamente, comenzaron los rumores, pero el entonces senador Petro salió a desmentirlo y a ponerle tintes políticos. Aseguró que se insinuaba que estaba “medicalizado por un psiquiatra y que bajo el medicamento escribía trinos sobre la situación de Venezuela apoyando a Maduro. Ni estoy medicalizado, y un psiquiatra es antes un médico y por decir no a la guerra no se apoya a Maduro”.

“Él, simplemente, estaba ido, estirado en el suelo. La esposa, apenada, diciendo: “Bueno, qué pena con ustedes, los estábamos esperando, pero no ha reaccionado. Vuelvan más tarde”...No sé si son temas depresivos o de adicción. Uno lo único que hace cuando está al frente de una situación de estas es observar un comportamiento. Uno dice, en pleno día, una persona que tiene que ir a trabajar y que no está laborando, que está acostado, tirado en el suelo, en su apartamento en Bruselas, y uno no sabe por qué, simplemente uno dice, esto no es normal. Y de ahí, uno puede especular: ¿qué le pasó? ¿Estaba depresivo? ¿Tomó mucho licor la noche anterior? El problema es que esto es repetitivo”, señaló la excandidata.