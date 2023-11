Gustavo Bolívar lanza fuerte advertencia al presidente Gustavo Petro: “Si no mejora las comunicaciones, lo van a ahogar”

Como la Ultraderecha, amplificada por medios politizados no ha podido tumbar a Petro, desde hace unos meses la Centro Derecha, que se camufló en el progresismo para poder llegar al poder, se viene sumando al golpe blando. El país está bajo manipulación. Si @petrogustavo no mejora…

Así mismo, fue enfático en afirmar que “ Si Gustavo Petro no mejora las comunicaciones, lo van a ahogar ”. Sin embargo, el exsenador no ha sido el único en salir en defensa del jefe de Estado, pero sí el primero en mandar un mensaje tan claro directamente a Petro.

“Querida María Jimena, creo que soy la Médica Psiquiatra que he estado más cerca del Presidente en los últimos tiempos, he trabajado con él, he interactuando con su entorno cercano, he estado cerca a su ejercicio político desde hace 20 años, y puedo decirte que su conducta no corresponde a un trastorno adictivo. Si hubiera advertido algo de ese tenor, tendría la confianza para decírselo en privado”, trinó Corcho.