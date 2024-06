Petro reaccionó al triunfo de Claudia Sheinbaum en México: “Juntos trabajaremos por ver a América Latina unida y progresando”

“ No les voy a fallar”, dijo Sheinbaum , de 61 años, sonriente, emocionada y vestida con una blusa con bordados indígenas en su primera aparición como presidenta de México. “No llego sola. Llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas”, añadió en un hotel de la capital.

(Photo by Daniel Cardenas/Anadolu via Getty Images) | Foto: Anadolu via Getty Images