ProColombia quedó mal con una comercializadora de café

En medio del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) se desató una polémica porque el café que se repartió en la Casa Colombia fue asociado con Supracafé, una comercializadora española. Si bien se aclaró que se trataba de café colombiano, el problema no terminó ahí. Resulta que la marca le envió una carta a ProColombia en la que decía: “Lamentablemente, algunos compromisos asumidos por ProColombia en la presentación inicial no se han cumplido. Esto incluye la utilización adecuada de nuestro logo, con el cual ya habíamos recibido la confirmación del ajuste de arte por parte de la Institución, y la falta de visibilidad de nuestra marca en los delantales de los baristas”. La empresa aseguró que los inversionistas están decepcionados. La directora de ProColombia, hasta ahora, no ha dicho nada.