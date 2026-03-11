Procuraduría formula pliego de cargos a exsecretaria general de la UNGRD: esta es la razón

Este miércoles, 11 de marzo, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer que formuló pliego de cargos contra la exsecretaria general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Ana María Castaño Álvarez (2023 - 2024), por las presuntas irregularidades en que incurrió al participar en un proceso contractual en el que se habrían presentado sobrecostos.

“La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal señaló que la funcionaria, quien también fungía como ordenadora del gasto del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), al parecer avaló en 2023 el pago de más de $ 2.000 millones por el suministro de elementos de identificación para los colaboradores", detallaron.

El Ente de control indicó que la disciplinable podría ver comprometida su responsabilidad disciplinaria por posiblemente participar en la etapa precontractual con desconocimiento del principio de responsabilidad que rige la contratación estatal, al suscribir los estudios previos, el análisis del sector y el acto de adjudicación del proceso de selección.