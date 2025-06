¿Qué decidirá Álvaro Leyva frente a la investigación contra Petro tras sus explosivas cartas?

Al exdiplomático le sorprendió la apertura de la indagación preliminar contra el presidente en Madrid y aún no está clara la fecha para su testimonio. Si Leyva amplía su declaración, abre la puerta para que los parlamentarios contemplen la posibilidad de decretar un examen médico o toxicológico como medida cautelar. Si no asiste a la Comisión, la denuncia podría perder fuerza. Leyva, por lo pronto, no estará en Colombia.