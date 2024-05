“Que no nos vayan a meter en el embeleco de una Constituyente”: la frase premonitoria del entonces fiscal Francisco Barbosa

“Que no nos vayan a sorprender el próximo año con argumentos de que no les sirvió la fiscalía, de que no les sirvió la Procuraduría, de que no les sirvió el Congreso, de que no les sirvieron las Cortes y nos vayan a meter en el embeleco de una Constituyente, ojo con eso, porque si eso se produce, todos tenemos que hacer un frente común para proteger las instituciones colombianas”.