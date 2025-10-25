Suscribirse

¿Qué pasó con Carlos Ramón González en la embajada de Colombia en Nicaragua?

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que la Procuraduría realiza una indagación previa en torno a si González fue hospedado en ese espacio diplomático.

Redacción Confidenciales
25 de octubre de 2025, 7:00 a. m.
En contra del exdirector del Dapre Carlos Ramón González, existe una orden de captura vigente.
Ante los fuertes indicios de que el fugitivo Carlos Ramón González habría sido hospedado en la Embajada de Colombia en Nicaragua, SEMANA radicó un derecho de petición ante la Cancillería para conocer los pormenores de la situación.

Contexto: ¿Dónde está Carlos Ramón González? El exdirector del Dapre habría dado la orden de pagar coimas a Iván Name y Andrés Calle, según Olmedo López

La entidad indicó que no cuenta con un registro de las visitas de González al inmueble, y anticipó que no sería su responsabilidad: “Cualquier decisión relacionada con la residencia corresponde únicamente a la persona que ocupa el cargo de embajador, y no a la embajada como institución”. En el mismo oficio, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que la Procuraduría está realizando una indagación previa por los mismos hechos. ¿Quién responde?

