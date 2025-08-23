CONFIDENCIALES
¿Quién es Iván Lara Palacios, el funcionario nicaragüense que firmó el asilo político para Carlos Ramón González?
Fue embajador de Managua ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y estuvo en las Naciones Unidas abogando para que a Nicaragua le retiraran las sanciones impuestas por otros países.
SEMANA reveló dos documentos con los que Nicaragua le concedió el polémico asilo político a Carlos Ramón González. En uno de ellos, el exfuncionario narró que era un perseguido político por parte de la derecha, y está firmado por el viceministro de Relaciones Exteriores nicaragüense, Iván Lara Palacios.
Este medio conoció que él es uno de los asesores internacionales más consultados por Daniel Ortega. Fue embajador de Managua ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y estuvo en las Naciones Unidas abogando para que a Nicaragua le retiraran las sanciones impuestas por otros países debido a la violación de derechos humanos.