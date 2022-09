Confidenciales “¿Quién responderá por los muertos?”, exministro Luis Felipe Henao le reclama a la ministra de Salud Carolina Corcho y afirma que ella está “preparando crisis” en el sector

Aunque el gobierno de Gustavo Petro decidió aplazar la reforma a la salud para el 2023 y examinar en el nuevo año la posible eliminación de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS), el exministro de Vivienda y académico, Luis Felipe Henao, la emprendió contra la ministra de Salud, Carolina Corcho.

“La pregunta cómo sociedad es: ¿estamos preparados para la crisis en la salud que está preparando la ministra Carolina Corcho? ¿Quién responderá por los muertos, por las angustias de madres, padres e hijos por la mala atención?”, se refirió.

Agregó: “Esto no se trata de oponerse, la Corte Constitucional ha señalado que en el análisis del estado de Constitucionalidad, el sector salud es donde más se ha avanzado. Esto generará retrocesos en la lucha contra la pobreza y bienestar social”, dijo.

Esto no se trata de oponerse, la @CConstitucional ha señalado que en el análisis del estado de Constitucionalidad, el sector salud es donde más se ha avanzado. Esto generará retrocesos en la lucha contra la pobreza y bienestar social. — Luis Felipe Henao (@luisfelipehenao) September 18, 2022

A esta discusión se ha unido el ex precandidato presidencial Enrique Gómez Martínez, quien dijo: “Amigos empleados directos e indirectos de las EPS en Colombia, cerca de 100.000: según la ministra Carolina Corcho, ustedes no hacen nada, no sirven para nada ni le aportan a nuestro sistema de salud. ¡Increíble!”, dijo.

Gómez aseveró que la ministra considera que puede eliminar la totalidad de las EPS y nada se sentirá. “Todas esas citas, auditorías, el seguimiento a pacientes, la labor de prevención y promoción, de coordinar las redes, contratarlas, no existen para ella, ustedes, señores trabajadores de la EPS, no existen para la ministra”.

Según el exprecandidato, lo que quiere el Gobierno “es coger esos puestos, sus trabajos y entregarlos a los secretarios de salud municipales y departamentales, a la politiquería y reemplazarlos por gente que no conoce, no tiene experiencia, reemplazar la labor de coordinación, de interacción, de control, de auditoría médica y de manejo del riesgo en salud que hacen las EPS”.