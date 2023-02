Confidenciales “Se me hincha el corazón”: desde Presidencia celebran que integrantes de primera línea salgan de la cárcel

Aunque no ha sido como lo tenía previsto el presidente de la República, Gustavo Petro, varias de las peticiones de libertad para integrantes de la primera línea ante los jueces de la República han tenido el ‘golpe de suerte’ y se han otorgado algunas salidas de las cárceles.

En medio de ese panorama, se conoció la euforia que causó la salida de la cárcel de varios integrantes de la llamada primera línea por parte de uno de los funcionarios de la Casa de Nariño, que hace parte del Gobierno del Pacto Histórico.

La emoción que no pudo ocultar y que fue expresada en redes sociales la protagonizó Gabriela Posso, quien es la consejera presidencial para la Juventud, señalando que se le “hinchaba el corazón”.

“Se me hincha el corazón ver a los primeros voceros de paz libres y tan comprometido con la #PazTotal. No más criminalización de la protesta, no más persecución a la juventud. ¡Serán cientos!”, trinó Posso.

Cabe recordar que hace varios días el presidente Gustavo Petro defendió a los integrantes de la primera línea en las protestas del estallido social en 2021, asegurando que simplemente el manifestante “está pidiendo por una mejor vida, se está moviendo porque hay unas causas reales de pobreza”.

La juventud se hace en medio de la violencia y con “el recuerdo amargo de los amigos muertos, con el recuerdo de la represión” dijo el presidente Gustavo Petro asegurando que los jóvenes no encontraron en el Estado una instancia para solucionar problemas y, por el contrario, se convirtió en un “instrumento sanguinario de la muerte”.

Por último, el mandatario colombiano dijo que la primera línea “no fue más que una actitud defensiva para no dejarse matar, para proteger un barrio, una juventud” y que, por supuesto, “no debió haber existido” y culpó al Gobierno de su creación “haberse dado la orden de atacar como enemigos a la gente que protestaba”; el mandatario recalcó que la solución en ese momento era el diálogo con la ciudadanía, pues “no se le debe violentar”.