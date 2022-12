Confidenciales “Se siente alivio saber que el mitómano de Bolívar no será candidato”: Enrique Gómez

Entre los nombres que más han sonado en los últimos días para reemplazar a Claudia López como mandatario de Bogotá en las próximas elecciones regionales está el de Gustavo Bolívar, uno de los principales líderes de la bancada del Pacto Histórico.

El congresista, sin embargo, sorprendió este viernes a todos sus seguidores y compartió un pequeño video en su canal oficial de YouTube, donde explicó que no tiene pensado, hasta el momento, aspirar a la Alcaldía Mayor de la capital colombiana en 2023.

“No es cierto que yo haya pasado la renuncia, ni que esté en estudio. Mi situación no da para que yo me retire del Congreso y pase a la Alcaldía, sería empeorar las cosas. En la Alcaldía, por las experiencias que he conocido, sé que se requiere casi de tiempo completo, veinticuatro siete, entonces espantaría mis pocas posibilidades de volver al trabajo anterior”, precisó.

Ante estas declaraciones, el excandidato presidencial Enrique Gómez no se quedó callado y manifestó que es una gran noticia que el senador no se postule al cargo más importante de Bogotá. Además, aprovechó el momento para calificarlo de promotor de delincuentes.

“Se siente alivio saber que el mitómano y patrocinador de grupos violentos, Gustavo Bolívar, no será candidato a la Alcaldía de Bogotá”, puntualizó el excandidato presidencial, quien en la primera vuelta de los comicios electorales este año sumó 48.685 votos.