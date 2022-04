Confidenciales Según presidente del Congreso, Petro estaría pensando en renunciar al Senado

El candidato presidencial Gustavo Petro está metido de lleno en su campaña presidencial, pues restan ocho semanas para que los colombianos acudan a las urnas para elegir al próximo presidente de Colombia.

Por esa razón, han aumentado las versiones sobre una posible renuncia de Petro a su curul en el Senado para dedicarse de lleno a la campaña y evitar fallas de asistencia en esa corporación.

El presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, confirmó que a su despacho también han llegado esos rumores y que la renuncia podría darse en los próximos días.

“No, todavía no ha llegado ningún oficio, me han anunciado que probablemente en los próximos días o próximas semanas se va a presentar, pero no ha llegado todavía”, reveló Gómez.

Eso sí, aclaró que si Petro continúa en el Legislativo, deberá cumplir con el reglamento para evitar problemas por posibles inasistencias. “El reglamento es claro y ahí hay unas discusiones, sobre esa materia hoy hay una congresista electa que ha hecho la tarea muy juiciosa de revisar las actas de asistencia, esperamos que siga haciéndolo como corresponde con todos los senadores sin excepción”.

Gustavo Petro logró una curul en el Senado luego de haber obtenido el segundo lugar en las elecciones presidenciales de 2018, cuando Iván Duque fue el ganador.

Justamente, cuando Duque fue elegido como candidato presidencial del Centro Democrático, presentó su renuncia al Congreso para dedicarse a la campaña.