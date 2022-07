Confidenciales Senador Armando Benedetti arremete contra la directora del ICBF

El senador Armando Benedetti utilizó sus redes sociales y arremetió contra la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina María Arbeláez.

“En el ICBF es donde más voraz ha sido y es la corrupción. ¡Desde hace dos años he venido probando cómo Lina Arbeláez ha saqueado la entidad! Espero demanda por calumnia e injuria para acelerar las investigaciones”, escribió el senador en su cuenta de Twitter.

A su vez, la excandidata a la Cámara por el Valle, Michelle Obando, apoyó el comentario del senador y escribió: “Terrible el nivel de corrupción de esta entidad. Lo que se va a destapar en la medida que se pueda hacer una investigación mucho más minuciosa que un Empalme, nos irá mostrando el panorama de lo que hicieron con la plata de la niñez y la juventud”.

Hay que recordar que Benedetti en enero de 2021, también a través de su Twitter, dijo: “Hay corrupción en el ICBF. ¿Lina Arbeláez es cómplice? He advertido sobre presuntos casos de corrupción y la Contraloría me ha dado la razón. En las últimas licitaciones no hubo transparencia, sacaron a los de mayor experiencia sin justificación. ¿Metieron a los amigos de Lina?”.

Asimismo, un mes después, en febrero escribió: “¿Será que Lina Arbeláez por hacer negocios con su secretario general está dejando a un lado a la niñez? Ella está defendiendo sus intereses sin escrúpulos. Hoy en Barranquilla denuncian anomalías en la contratación y en Cali el ICBF le retiró el apoyo a 72 niños de una fundación”.