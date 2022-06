“Me gustaría un ministerio, seguramente voy a estar cerca de Petro en Palacio”: Armando Benedetti

Uno de los hombres de más confianza de Gustavo Petro en la campaña fue Armando Benedetti. Muchos se preguntan qué rumbo tomará y qué cargo podría ocupar en el nuevo gobierno.

En diálogo con SEMANA, el senador aseguró que por ahora no se ha definido nada y que está analizando las distintas opciones, sin embargo, reconoció que le gustaría estar cerca de Petro y que su cargo podría ser el de ministro. Eso sí, la decisión de Petro será determinante. “Eso depende de él”, reconoció.

“Me gustaría un ministerio, muy seguramente voy a estar cerca de él en Palacio, pero eso lo decide él”, dijo el senador.

No quiso ahondar sobre cuál ministerio le gustaría tener, pero dio luces de cuál no quisiera, por ejemplo, descartó que pueda ser del Interior, ya que quiere dejar atrás su pasado con el Capitolio.

“En el Congreso no. Aspiro que mi cargo no dependa de tener relación con el Congreso. Duré 20 años ahí, no quiero seguir hablando de esa vaina”, dijo Benedetti.

También ha trascendido que al senador le gustaría lanzarse a la Alcaldía de Barranquilla en las elecciones regionales del próximo año, por lo que tampoco descartó que ese pueda ser su futuro. De ser ministro de Petro, no podría aspirar a la Alcaldía, ya que tendría que renunciar a los pocos meses de haberse posesionado.

”Hay propuestas para eso (Alcaldía de Barranquilla), para la Alcaldía de Bogotá, para ministerio, ya me tienen puesto pa’ todo”, reconoció Benedetti.

Dijo que lo que le motiva de lanzarse como mandatario local de su ciudad natal es que podría competirle esa plaza a la familia Char, que se ha caracterizado por gobernar los últimos periodos. “Los Char están temblando porque Petro sacó 700.000 votos en el departamento”, afirmó Benedetti.

Agregó que si se lanza a ese cargo de elección popular, tendría la amplia base que logró Petro en el Atlántico y que eso evidenciaría que en esa zona del país los ciudadanos están pidiendo un cambio.

“No es tanto que no lo descarte, sino que me lo han pedido demasiado en Barranquilla. La gente está pidiendo un cambio allá”, afirmó el congresista.

Acuerdo con Álvaro Uribe

Otro de los hechos que llamó la atención de las propuestas que tiene Benedetti para el Gobierno de Petro es que dijo que le gustaría que dialogaran con el expresidente Álvaro Uribe, con el propósito de conformar lo que han llamado un “acuerdo nacional”.

Benedetti aclaró que se trata de una propuesta a nombre propio y que deberá ser el mismo Petro quien decida cómo se mueven. “No es un tema de Petro. Hay un acuerdo nacional en el sentido de que Petro está en ese plan, que debe buscar los espacios, etc. Ahora, a título personal, yo me imagino que hay que empezar hablando con Álvaro Uribe”, reconoció el senador.

Explicó que lo buscaría a él porque es uno de los líderes políticos más importantes e influyentes. “Él es un actor muy importante de la política, ha ganado 8 de las últimas 10 elecciones importantes, es una persona que maneja una facción importante y es una persona que realmente es la que lidera, y que, más que liderar, tiene muchos seguidores”, aseguró el senador petrista.

También comentó que le gustaría conversar con otros líderes del uribismo, pero que primero hay que arrancar con el fundador del Centro Democrático. “Sí claro, solo que hay que empezar por él”, afirmó Benedetti.

El senador barranquillero comentó que más allá de sus ideas y propuestas, el que tiene la última palabra es Petro, y es él quien decidirá las posiciones y reuniones que se adopten. “Cualquier acuerdo lo tiene que hacer directamente el presidente Petro”, señaló Benedetti.