Ingrid Betancourt anuncia que le hará oposición a Petro, ¿qué pasará con Humberto de la Calle?

Ya se empiezan a mover las fuerzas en el Congreso de la República para definir cómo jugarán de cara al nuevo gobierno de Gustavo Petro.

Una de las voces que ya declaró que estará en la oposición es Ingrid Betancourt, quien respaldó al ingeniero Rodolfo Hernández desde antes de la primera vuelta. La líder de Verde Oxígeno anunció que le hará oposición a Petro y ese será el lineamiento de su partido.

“Somos la oposición, creemos que Colombia necesita una oposición sensata, programática, lúcida, defendiendo valores y principios sin ningún tipo de sectarismo, simplemente diciendo lo que estamos viendo”, confirmó Betancourt a SEMANA.

La excandidata agregó que otra de las razones para no acompañar a Petro es que tiene dudas por las personas que rodean a Petro. “Me parece que las personas que lo acompañan son personas que le han hecho daño a Colombia y que eso es una gran preocupación”, aseguró.

El hecho ha generado varias dudas porque más allá de que Betancourt vaya a hacer oposición, la gran duda es qué pasaría con los integrantes del partido, ya que algunos de ellos llegarán al Congreso y tendrían opiniones diferentes.

Uno de ellos es Humberto de la Calle, quien fue el cuarto senador más votado con 187.307 votos. De la Calle quedó maniatado porque, a pesar de haber pertenecido a la Centro Esperanza, incluso antes de la llegada de Betancourt, quedó avalado por Verde Oxígeno y debe adoptar las decisiones de su colectividad o podría ser sancionado. Por ejemplo, no pudo hacer campaña por Fajardo, a quien quería apoyar, y decidió no respaldar al ingeniero en la segunda vuelta, así que prefirió silenciarse.

Betancourt respondió qué pasaría con el exjefe negociador del acuerdo de paz en el Congreso. “Espero que coincidamos en eso, igual el Partido Verde Oxígeno dará una línea. La estaremos dando, obviamente, en consenso y por el bien de Colombia”, señaló Betancourt.

Dijo que se trata de un proceso conjunto, sobre el cual debatirán y tomarán una posición, sin embargo, el senador electo deberá acatar la decisión de la colectividad. “Aspiro a que Humberto de la Calle le cumpla a Colombia y al partido”, señaló.

“(Será) una oposición reflexiva, generosa, es decir, actuaremos como alternativa al gobierno de Gustavo Petro”, confirmó la excandidata de Verde Oxígeno.

Humberto de la Calle ha dicho que se mantendrá como independiente. “En el Congreso adoptaré una posición de independencia, es decir, estoy dispuesto a apoyar iniciativas que sean productivas para Colombia, que provenga del gobierno o de sectores de la oposición, pero también es la posición de oponerse o negarse a lo que no sea bueno para el país”, señaló a RCN Radio.

Otro de los que estaría en la misma situación es Daniel Carvalho, representante a la Cámara que también tuvo el aval de Oxígeno Verde.

El congresista electo también confirmó que tendrá posición como independiente, aunque se mostró interesado en escuchar al nuevo gobierno y lograr concertaciones.

Betancourt aclaró que se trata por ahora de una postura personal, pero aclaró que deberá ser concertada con la colectividad. Para ello convocarán a una reunión en las próximas semanas para decidir qué posición toman.

“Esta es una posición que no es sectaria, no es ideológica, no es una oposición en contra de todo. Simplemente es una postura de vigilancia, constructiva por el país y de defensa de nuestros principios y nuestros valores”, mencionó la excandidata.

Con respecto a De la Calle y Carvalho, Betancourt aclaró que ambos podrán hacer parte de la asamblea que se realizará en Verde Oxígeno próximamente y sentar allí sus posiciones, sin embargo, deberán adoptar la decisión que se tome.

“Ellos como avalados hacen parte de la asamblea y pueden aportar al debate y lo que se defina en el partido, será vinculante para todos nosotros, tanto para ellos como para mí”, confirmó Betancourt.

Se espera que en los próximos días los integrantes de Verde Oxígeno se puedan reunir para tomar esa decisión con respecto al nuevo gobierno.