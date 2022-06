“Tengo gran incertidumbre por saber si nos gobernará el Petro del M-19 o el socialdemócrata?”: Paloma Valencia

SEMANA: ¿Qué expectativas tiene usted con el gobierno de Gustavo Petro?

PALOMA VALENCIA: La primera, la gran incertidumbre que tengo hoy: no sé cuál es el Petro que nos va a gobernar: ¿el del M-19 radical y sectario o el moderado socialdemócrata que vimos en los últimos meses? Eso es lo que le genera más miedo a los colombianos, no saber hacia dónde nos conduce este gobierno.

SEMANA: El Centro Democrático será un partido de oposición, ¿cómo se están organizando para enfrentar políticamente a Petro? ¿Han hablado con otros partidos?

P.V.: Infortunadamente la clase política colombiana se vende rápidamente, en su gran mayoría y con honrosas excepciones. Yo creo que muy rápido Petro obtendrá mayorías en el Congreso, sobretodo cuando hemos visto prácticas clientelares y politiqueras en su campaña que, creo, garantizan cómo será el manejo de ese Congreso. Por otro lado, el Centro Democrático hará oposición en favor de los colombianos, apoyará aquello que pueda servirle al país, pero rechazará y defenderá los valores y principios que nosotros representamos, rechazaremos todo aquello que pueda dañar el sistema productivo o comprometer las posibilidades de desarrollo de Colombia.

SEMANA: ¿Con qué partidos cree que podrían alinearse para hacer oposición a Petro?

P.V.: No sabría decirlo. No puedo especular para después quedar mal.

SEMANA: ¿El Conservador?

P.V.: Pues uno esperaría a que el Partido Conservador haga oposición.

SEMANA: ¿Ya empezó a buscar una figura que represente la oposición a Petro entre sectores de la derecha y centroderecha?

P.V.: Las figuras no se buscan, aparecen, el liderazgo no es una cosa que se escoja, surge.

SEMANA: Por ejemplo: usted podría ser una de esas figuras…

P.V.: Yo creo que la política no es una carrera de 100 metros, la política es una maratón de largo plazo que se juega en equipo. Necesitamos un partido organizado, ideológicamente comprometido, estudioso y disciplinado. Eso dará el corte de lo que puede significar una alternativa a lo que está proponiendo Petro.

SEMANA: ¿Álvaro Uribe seguirá siendo la figura de la oposición? ¿Qué pasará con él?

P.V.: Es algo que él decidirá en su fuero interno. Los que lo queremos y lo respetamos y sentimos en su consejo una gran orientación, lo estaremos consultando permanentemente porque no hay nadie en el país que conozca al país como él, que tenga más analizados los problemas y posibles soluciones y que tiene una experiencia de muchos años en el trasegar político que lo hace un mentor fundamental para nosotros.

SEMANA: Pero hay quienes dicen que la figura de la oposición ya no debe ser Uribe, sino otro personaje. ¿Usted qué cree?

P.V.: Yo creo que el presidente Uribe es mentor de todos aquellos que haremos oposición a Petro porque él ha sido y seguirá siendo el muro de contención contra el socialismo en Colombia.

SEMANA: Rodolfo Hernández no quiere hacer oposición. No pretende asumir su curul. ¿Qué opina?

P.V.: Rodolfo debe aceptar la curul en el Senado porque se la otorgaron los colombianos. Él tiene un deber con los electores que le votaron y lo llevaron hasta donde está. Por supuesto, el Congreso es duro, no es divertido y es un trabajo exigente, pero creo que la política no solo es ganar.

SEMANA: ¿Cómo le han parecido los primeros anuncios de Petro tras su elección?

P.V.: A uno le preocupan algunos nombres de un tremendo sectarismo político que hablan de una persecución judicial contra la oposición. También preocupa que entre los nombres de los ministros de Hacienda aparezca el de Rudolf Hommes, el papá del neoliberalismo en Colombia, de una apertura mal hecha. Entonces, vienen a decir que han gobernado mal los uribistas y nombran a muchos de los causantes de los males que tenemos hoy. Y no es que la apertura no me guste, yo estoy en contra del proteccionismo, pero creo que fue realizada sin el cuidado necesario para proteger la economía colombiana.

SEMANA: El Pacto Histórico ya se está organizando para conseguir la presidencia del Senado.

P.V.: Seguramente van a poner presidente del Senado, yo insisto que la clase política colombiana es muy propensa a la diabetes que genera la mermelada.

SEMANA: Por último, se había hablado de un bloque de Cambio Radical y La U para sumar fuerzas y poner presidencias en algunas comisiones. ¿El Centro Democrático se sumará?

P.V.: Yo espero que sí, pero habrá que ver porque el problema de muchos de los políticos colombianos es que son de gobierno, ellos no representan ideas y posturas sino que tienen una manera de relacionarse con el poder donde reciben las mieles que les permita reelegirse.