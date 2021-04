Confidenciales Sergio Fajardo: no va a pasarle nada si es presidente

En este momento, Sergio Fajardo enfrenta un proceso penal por el manejo de un crédito cuando era gobernador de Antioquiay se rumora que podría ser imputado también por Hidroituango. Por lo primero ha sido acusado de dos delitos cuyas penas van hasta los 23 años de cárcel. La pregunta que se hace la gente es qué implica eso para su candidatura. Aunque la situación no tiene antecedentes, en realidad lo único que inhabilita a una persona para ser elegida o posesionarse en un cargo de elección popular es haber sido condenada. Como la imputación de cargos no es condena, esos impedimentos no existen. Si Fajardo llega a ser elegido presidente, automáticamente su caso pasaría a la Comisión de Acusación de la Cámara, donde nunca avanzaría tratándose de un caso tan dudoso.