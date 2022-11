Confidenciales “Son expertos en correr la línea ética para destruir al contrario”: Jota Pe Hernández

Jota Pe Hernández, que es uno de los principales senadores de la Alianza Verde, se convirtió en tendencia este fin de semana en las diferentes redes sociales luego de que se difundió una supuesta fotografía suya durmiendo en una de las sesiones del Congreso de la República.

Tras la viralización que tuvo la imagen, el parlamentario santandereano no se quedó callado y manifestó en su cuenta personal de Twitter que la postal es un montaje. Asimismo, aseguró que ese tipo de ataques son obra de las bodegas, las cuales (según él) no han podido encontrarle ningún caso de corrupción.

“Cómo no me encuentran corrupción, cómo no me les arrodilló, entonces les toca atacar con MONTAJES. Solicité el registro de vídeo al canal del senado, pero no fue posible. Son expertos en CORRER LA LÍNEA ÉTICA para destruir al contrario. LOS RETO A SACAR EL VIDEO A VER QUIEN MIENTE”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Desde que acepté una entrevista en Revista Semana, varios creadores de contenido se han alineado para a punta de mentiras destruir mi imagen. Algunos medios replican estas calumnias. Yo por mi parte seguiré firme trabajando con juicio por el pueblo colombiano”.

El senador de la Alianza Verde reiteró finalmente en su cuenta personal de Twitter que continuará trabajando arduamente por el país y que seguirá contando toda la verdad de lo que pasa realmente en el Senado de la República, así lo quieran callar.