“Soy tibio, ¿y qué?”: Sergio Fajardo se sincera y revela cómo usaron ese término como “herramienta política” para ‘atacarlo’

“A partir de ese momento, la andanada que se desató en contra mía del mundo asociado con el entonces candidato Petro ha sido gigantesca en múltiples formas. Una de esas fue insultarme para decirme tibio (porque no votaba por Petro). Yo no voté por el presidente Petro, no voté por el expresidente Duque por convicción profunda. A los dos los enfrenté como candidato”, continuó Fajardo, anotando que su convicción era que ni Petro ni Duque debían ser mandatarios.