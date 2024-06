Sergio Fajardo hace un preocupante panorama de la educación en el gobierno Petro tras el hundimiento de la reforma en el Congreso

Aunque no lo expresó textualmente, se refiere al escándalo que generó el nuevo modelo de salud que contempló adelantar el Ministerio de Salud y la Previsora y que terminó convertido en un problema que está en manos de las autoridades y que llevó a Fecode a tomar distancia de la Casa de Nariño.

Volviendo a la reforma a la educación terminó hundida después de que el presidente del Senado, Iván Name, confirmó que la iniciativa, que estaba pendiente de su último debate en la plenaria del Senado, no se agendará en la sesión de este 20 de junio, fecha en la que se terminará la legislatura.

El proyecto fue anunciado en la plenaria de este miércoles 19 de junio, pero Name confirmó que no se incluirá la iniciativa en el orden del día.

Argumentó que es prácticamente imposible abordar esa discusión cuando existen tres ponencias y por esa razón no se destinará la plenaria únicamente para esa discusión.

“No hemos logrado consensos, por lo que no estará en el orden del día, eso quiere decir que sin consensos no se puede tramitar”, explicó Name.