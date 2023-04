Confidenciales Video | Polo Polo saca pecho por marchas contra Petro y muestra al ESMAD sentado en el Congreso

Este sábado se llevaron a cabo varias movilizaciones en diferentes regiones del país en contra de las reformas que está impulsando el gobierno del presidente Gustavo Petro, principalmente la de la salud, la laboral y la pensional, que todavía no han sido aprobadas.

Mediante su cuenta personal de Twitter, el representante Miguel Polo Polo no dejó pasar por alto esta nueva jornada de protestas y compartió un video desde el Congreso de la República, donde dejó ver que la Fuerza Pública no ha tenido que inventar. Incluso, se pueden ver a los agentes del ESMAD sentidos hablando.

“Estamos marchando en contra de las reformas de Gustavo Petro. Allá está la gente diciéndole no a la reforma de Corcho, no a la reforma laboral y no a la pensional”, indicó inicialmente el congresista, que es uno de los principales líderes de la oposición en Colombia.

Luego, Polo Polo añadió en la publicación: “¡Impresionante! El comercio está todo funcionando, todo está abierto y ni un vidrio roto. Es más, el ESMAD y la Policía no han tenido necesidad de intervenir. Esta es una protesta donde hay Libertad y Orden”.

Libertad y orden pic.twitter.com/4QgcT2dXmg — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) April 22, 2023

Las movilizaciones de este sábado se convocaron luego de la invitación que hizo el presidente Petro para salir a las calles el próximo primero de mayo, Día del Trabajo, y apoyar las reformas que está proponiendo en su mandato.