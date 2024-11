11 claves para no ser víctima de ciberdelincuentes

Internet ha traído muchos cambios y avances positivos para la sociedad, nos permite estar más conectados y comunicados, democratiza la información, permite el trabajo y estudio remoto, etc.

No entregue sus contraseñas, datos personales o financieros por correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales Evite abrir alertas y enlaces sospechosos donde le pidan ingresar sus datos personales. Si tiene dudas, llame a su entidad bancaria. Desconfié de las llamadas que ofrecen promociones y requieran información confidencial. No comparta sus claves de ingreso o los códigos de seguridad que recibe para hacer sus transacciones. Ningún funcionario del banco le pedirá esta información. Si desconoce alguna transacción o la veracidad de cierta información comuníquese directamente con su entidad a través de las líneas oficiales. Al realizar transacciones o compras por páginas web, asegúrese de que la dirección de la página sea la oficial, tenga el candado cerrado y empiece por https:// Ingrese directamente a la página de su entidad y no a través de buscadores o links. A la hora de transar, no ingrese desde computadoras o celulares desconocidos a páginas que le soliciten claves o información sensible. No active la opción de recordar clave en ningún dispositivo o navegador. Si pierde su celular y tiene instalada la aplicación del Banco, comuníquese directamente con el banco para bloquearla. Tenga siempre software certificados y actualizado el antivirus del equipo.

Además, recuerde que no debe abrir links ni archivos adjuntos de correos o números telefónicos extraños, tampoco debe responder llamadas ni mensajes de texto de personas desconocidas, así le estén ofreciendo premios o grandes sumas de dinero.

Por último, no crea toda la información que lee en internet, es importante que la contraste con medios de comunicación conocidos y con las entidades pertinentes. Y no difunda información de la que no está seguro.