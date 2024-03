“No es solo un show sobre fútbol, es sobre una vida”: directora creativa de ‘Messi 10′ explica en SEMANA lo nuevo del Circo del Sol

Tenemos también un contorsionista muy diferenciado del que las personas ya han visto antes en los en shows. Es una parte muy novedosa y sorpresiva para el público, viéndolo más como espectadora que como directora. Me gusta ver, claro, no solo el artista en el escenario, sino la reacción que causa en el público. Es importante traer sensaciones al público.

SEMANA: ¿Qué le diría a esas personas que no se dan la oportunidad de asistir a Messi10 del Cirque du Soleil porque no tienen afinidad con el fútbol?

C.B: Yo diría que no es solamente un show de fútbol, es también un show de magia, es un show de emociones. Entonces no es un show de fútbol, es un espectáculo que traerá mucha alegría, mucha emoción y muchas veces lagrimitas. Porque, seguramente, te vas a emocionar con algún momento. De hecho, tenemos un momento súper emocionante justo antes del final, que no puedo contar qué es. Pero, no es solamente sobre fútbol, es sobre una vida, es sobre apoyo y sobre perseverancia.