En el Festival D’Avignon, se estrena una versión de ‘La Gaviota’ de Chéjov puesta en escena por actores ciegos

Pero sobre el escenario, sin bastones blancos ni gafas oscuras, el público no sabe quién es ciego y quién no.

Llega al escenario Nina, interpretada por Belén González, ciega de nacimiento y actriz no profesional. El cuerpo de esta joven de 25 años, que ella misma no ha visto nunca, se mueve con una gracia particular por el espacio, y a veces tiene que buscar el hombro de su compañero de reparto Agus Ruiz, vidente, que interpreta el papel de Boris. “Veo a Belén y me siento absolutamente fascinada porque una actriz vidente no podría hacerlo nunca” como lo hace ella, confía Chela de Ferrari, que no quiere “romantizar nada”.