Ana Lucía Forero: la historia de la artista que pinta sobre el agua

Ana Lucía Forero cree en la energía del agua. En su fuerza y en su poder de purificación. “Un 70 por ciento de nuestro cuerpo es agua. El ser humano no puede vivir por más de una semana sin ella”, se explica. Por eso, cuando quiso realizar su sueño de infancia de convertirse en artista, esta bogotana creyó que no existía mejor ‘lienzo’ que este elemento natural.

Pero, antes de entregarse al arte de la pintura sobre el agua, Ana Lucía se convirtió en abogada de la Universidad Santo Tomás. “Mi padre no estaba de acuerdo con que fuera artista plástica, no creía que el arte fuera una carrera que le diera a uno para vivir. Ejercí como abogada durante cinco años y después conocí a un diseñador y fotógrafo que me cambió la manera de ver la vida. Él se convirtió en mi maestro. Eso me cambió la forma de ver la vida, le hice caso a mi corazón y me dediqué al arte”, relata Ana Lucía.