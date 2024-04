Netflix estrena ‘Secuestro del vuelo 601′, un ‘thriller’ de altura: SEMANA habló con sus creadores y protagonistas

No es exagerado decir que esta producción es una gran apuesta del servicio de streaming, dimensionable en el esfuerzo de producción que implicó, con actores de primer nivel, con sets enormes y con secuencias complicadas de realizar. Por eso, sus productores (Miracol) acudieron a dos creadores probados: Camilo Prince y Pablo González, una dupla creativa que por cuestiones de la vida, no por elección premeditada, como le dijeron a esta revista, han hecho carrera en series que nacen de episodios de la vida real. En Netflix empezaron con Historia de un crimen: Colmenares , siguieron con la exitosa El robo del siglo y ahora, como siguiendo una progresión natural, lideran su proyecto más ambicioso y exigente.

Al respecto de los retos que le representó este personaje de una madre que se monta a ese avión sin tener mucha consciencia de la situación, por el amor a sus hijos, porque no puede perder su trabajo, porque está sola en el mundo, y que con el desarrollo de los hechos va tomando las riendas de la macabra situación, Lopera comentó: “No he hecho nada más exigente que este proyecto. Es el que más me ha llevado a mis límites, a conocer mis miedos, de qué soy capaz o no (¡y soy capaz de mucho!). Desde el principio fue un proceso muy complicado, positivamente, pues exigió entender las escenas, la entrega física, sentir el calor en el avión, trabajar con la restricción del movimiento, con los olores, con la ropa pegada... Todo ha sido un reto, pero en beneficio de la historia”.