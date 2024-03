Recomendados de streaming y cine: del drama, del humor, de las parejas prohibidas y de la guerra

Shogun / Star+ y Disney+

Indudable y merecidamente, la serie del momento por su nivel increíble de arte, su actuación elevada y una historia cautivadora de choque de clanes y de culturas. Una adaptación de la novela de James Clavell (inspirada, a su vez, en hechos reales registrados sobre la llegada de un inglés a costas japonesas, por primera vez, en los años 1600) que logra equiparar la recordada serie homónima que en los años ochenta sirviera de marco para papeles memorables de Toshiro Mifune y Richard Chamberlain. Al frente de esta producción de FX, el estudio de moda (también arroja The Bear ), está el actor Hiroyuki Sanada en el rol de Yoshii Toranaga, personaje crucial en la trama. Sanada, que es prueba de grandes producciones, no decepciona interpretando al lord feudal que entra en conflicto con otros, que lo quieren sacar de carrera, pero cuenta con ese “salvaje” inglés que llegó a sus costas y puede desequilibrar la balanza de poder. Además, es Sanada quien impulsó en extremo la autenticidad de esta miniserie de diez capítulos a todos los niveles. Se le nota y se le agradece.

Curb Your Enthusiasm / HBO y MAX

Quizá no está al nivel de sus mejores temporadas, pero esta joya de la comedia del siglo XXI se despide para siempre en esta, la 12, y exaltarla a manera de adiós y homenaje se hace necesario. En el centro, como creador, escritor y protagonista, está Larry David, quien, en sus palabras, “interpreta la versión de sí mismo que le gustaría ser y no puede”. Famoso y millonario por haber escrito la inigualable Seinfeld, que revolucionó los temas y la manera en la que la comedia se presentó en televisión, la serie sigue a Larry en Los Ángeles a modo de falso documental. Y así lo vemos interactuar con su mánager, con su exesposa y con un sinnúmero de personajes, muchos de ellos famosos, interpretando versiones hilarantes de sí mismos. Entre lo mejor de la serie están las interacciones con sus amigos, de los cuales se destaca el recientemente fallecido Richard Lewis, que, como Larry, entrega en este show el mejor papel de su carrera .

FARGO, quinta temporada / OnDirecTv

Como parte del universo creado por los icónicos hermanos Cohen en el cine, esta maravillosa serie de antología, de la que son productores ejecutivos y que se inspira en la memorable película homónima que lanzaron en 1996, es una joya que regresó al estatus de televisión obligada. Antes de recomendar esta temporada reciente, vale aclarar que no es necesario ver las anteriores, pero son, sin duda, televisión de enorme calidad. Liderada desde el principio por Noah Hawley, un creador que no teme empujar las convenciones televisivas, Fargo mezcla crimen con algo de noir y le suma gotas de humor ácido. Las historias se nutren de personajes criminales al encuentro de personajes del común, en situaciones complejas, dejando interacciones inesperadas y brillantes. E, inesperadamente, ellas arrojan reflexiones sobre la vida y sus contradicciones. Esta nueva entrega es protagonizada con fuerza por Juno Temple (lejos de lo que entregó en Ted Lasso), Jon Hamm, quien desde Mad Men no dejaba un rol tan poderoso, y la enorme Jennifer Jason Leigh.