El 63 FICCI muestra todas sus cartas: el festival de cine más viejo del continente promete una edición memorable

Basile tomó el micrófono, agradeció la presencia de los medios y, puntualmente, destacó a varias personas cruciales, entre ellas al ministro y a su nuevo director artístico Ansgar Vogt. También destacó el apoyo de muchas entidades locales y nacionales que permiten que el festival se tome Cartagena, y sea un festival de la ciudad para la ciudad, desarrollándose como siempre pero también llevando pantallas a lugares de la ciudad en los que usualmente no las hay. “El festival es para su gente, pero sin todos los que agradezco, no se podría realizar”. Y fueron muchos, pero se entiende, son muchos los engranajes que hacen posible este gran festival.

Invitado de lujo y homenaje

Entre su filmografía se puede encontrar Nader y Simin, una separación (2011), Todos lo saben (2018), El Cliente (2016), A propósito de Elly (2009), Beautiful City (2004), y su ópera prima, Dancing in the Dust (2003), todas películas vibrantes que reflejan un carácter expansivo y creativo, y que abordan temas que develan las capas políticas de su país desde un punto de vista social.

Farhadi no está exento de polémicas. En 2017 no pudo viajar a los Premios Óscar por cuenta de las medidas migratorias del entonces presidente Trump. Y en 2022, una antigua alumna suya, Azadeh Masihzadeh, lo acusó de plagio y dijo que su filme Un héroe se inspiraba en su documental All Winners All Losers. La justicia iraní, sin embargo, lo absolvió de las acusaciones.