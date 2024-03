Secuestro del vuelo 601: la historia real colombiana que inspiró la película en Netflix

El capitán Lucena informó desde el avión que habían sido secuestrados. Una vez con rumbo a Aruba supo que las exigencias de los secuestradores eran 200.000 dólares en efectivo y que liberaran a sus compañeros presos políticos de una cárcel de Santander . Los aeropiratas dijeron que eran miembros del ELN y que estaban dispuestos a morir. No obstante, algo no cuadraba con su acento.

Llegaron a Aruba en la tarde de ese día. Todos pensaban que allí negociarían y sería el final del secuestro, pero no fue así. El Gobierno colombiano, a través de un comunicado, dijo que no negociaría con secuestradores y que en Colombia no había presos políticos. La suerte de los pasajeros y de la tripulación quedó por completo en manos de SAM.

Y como toda historia de película el final no podía ser más particular: Solano López fue extraditado a Colombia, para cumplir cinco años de cárcel. No se sabe en qué fecha salió libre y se cree que murió en Buenos Aires. Por su parte, desde que escapó de la cárcel, no se supo más de Eusebio Borja. En la Pereira Paraguaya rondaban los rumores de que estaba en una isla colombiana, pero nunca se lo vio en público. Casi 50 años después del secuestro no se conoce su paradero.