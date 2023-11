ARTBO: “Bogotá se ha convertido en punto de encuentro del arte para Latinoamérica”, habla en SEMANA María Paz Gaviria, directora de la feria

(M.G): Esta feria es un testamento de las artes plásticas en Colombia. Creo que el arte en el país ha tenido un auge significativo en cuanto a la visibilidad de su producción. Y eso ha estado acompañado de un crecimiento del mercado. Eso nos permite que la feria sea esa gran vitrina para el arte en América Latina. No solo hemos visto evolución en el mercado del arte, sino que recibimos a centenares de visitantes internacionales, de coleccionistas. Colombia ha visto cómo crece su mercado local, pero también el internacional.

(M.G): Efectivamente, en algún momento eso fue una posibilidad como un reconocimiento a la labor que se ha hecho para las artes y la cultura en Colombia desde la Cámara de Comercio de Bogotá, pero yo no he contemplado eso en mi vida. Estoy completamente satisfecha con lo que se ha hecho por las artes, pero desde este sector en el que estoy ahora.

(M.G): No creo que eso vaya a pasar. No he recibido ninguna señal en ese sentido y tampoco lo estoy contemplando.