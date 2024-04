Cierre supremo: con muchos reconocimientos y algunos contratiempos, se bajó el telón de un virtuoso FICCI de transición

Dirigida por la colombo-estadounidense Alessandra Lacorazza y presentando el primer papel dramático y protagónico de René Pérez Joglar, más conocido como Residente, cantante de la agrupación Calle 13, In the Summers (2024) es una observación en cuatro actos, a través del tiempo, de la relación de un padre, tan inteligente como inestable, con sus dos hijas (¿o son tres?).

'In the Summers', ópera prima de Alessandra Lacorazza, presenta a René Pérez Joglar en su primer rol dramático y protagónico | Foto: CORTESÍA FICCI 63

Pérez Joglar entrega en Vicente un protagonista valioso porque se siente su inestabilidad, porque es muy duro de apoyar. Y es que se le hace barra, se percibe su esfuerzo inicial de conectar con sus hijas pequeñas y hacerlas prioridad cada vez que lo visitan durante el verano (viven con su madre el resto del año). Pero, al ser adepto del alcohol y albergar varias frustraciones de hombre brillante que no trascendió el metro cuadrado en el que nació, su pueblo, Las Cruces, este padre no puede evitar que sus demonios y frustraciones tensionen el ambiente y arruinen los puentes que trata de construir. Y desde su normalizado alcoholismo los invita. Es difícil quererlo, como sucede con la humanidad de luces y sombras. Y cuando va descubriendo que Violeta, su hija favorita, la “más inteligente”, es lesbiana, no sabe bien cómo asumir el hecho. Y cuando va dejando secar el lazo con su otra hija, Eva, va acercándola lentamente su propia espiral desoladora.