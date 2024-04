En el cine colombiano estrenado en el FICCI 63, la familia “tradicional” es una unidad que duele sus vacíos

Parte interesante de estas producciones que esta revista presenció, incluyendo la película de apertura, La piel en primavera , ópera prima de la antioqueña Yennifer Uribe Alzate, y dos estrenos de directores que presentan sus segundos largometrajes, Malta , de la bogotana Natalia Santa, y Yo vi tres luces negras , del caleño Santiago Lozano Álvarez, es que se puede trazar un hilo conductor entre ellas desde una óptica particular de familia. A su manera, cada una redefine lo que es ser una familia en Colombia en estas épocas contemporáneas. No se lo proponen, porque sus inquietudes son más amplias, pero lo hacen porque eso hace el cine, dialoga desde sus temáticas, y conecta.

Derecho a sentir

Yennifer Uribe aseguró haberse inspirado en un momento de vida en el que, en un viaje de bus urbano, vio a una mujer pedirle al conductor indicaciones para bajarse donde debía, porque no sabía dónde era. Y este no solo aceptó. Le propuso sentarse cerca para no olvidar avisarle. Así inició entre ambos un lento coqueteo. Y ese punto de giro crucial, pero que no define este relato audiovisual.