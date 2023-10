¿Cómo se reza la oración de San Miguel Arcángel?

“Yo, Juan, el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo: No hagas eso; yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios”, hace saber el texto bíblico.