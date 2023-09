¿Cuál es el salmo para pedir un milagro urgente?

Salmo 40

¡Dichoso aquel que confía en el Señor, y no se apoya en los arrogantes ni en los mentirosos! Tú has hecho muchas maravillas, Señor, mi Dios; tus planes para con nosotros son innumerables.

No oculté tu justicia en mi corazón; proclamé tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado tu amor y tu verdad a la gran asamblea.

No retengas, Señor, tu compasión de mí; que siempre me guarden tu amor y tu verdad. Porque me han rodeado muchos males; mis culpas me han alcanzado, y no puedo levantarme.