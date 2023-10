¿Cuál es el santo al que más le rezan los colombianos?

Hoy, Madre Santa, te entrego mi corazón y te autorizo a que trabajes en él y en todas sus inquietudes, porque me encuentro totalmente seguro/a de que no habrá mayor paz, que la que tú me puedas brindar por medio de tu auxilio.

Para este 9 de julio en que conmemoramos tu día, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, quiero agradecerte por ser mi resguardo cada vez que me encontraba en una angustia y acudía a ti (aquí se debe agregar todo aquello por lo que se quiere agradecer), porque bien sabes hacer tu papel de madre que calma al hijo cuando no encuentra la salida y se encierra en sus propios problemas.

Por último, quiero pedirte por las necesidades que cada corazón de las personas que me rodean alberga, porque alejes de mi la gente que no me conviene y, sobre todo, para que me protejas a mí y a todos mis familiares del poder maligno del enemigo resguardándonos a todos en ti y pidiendo por nosotros ante Dios.