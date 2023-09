¿Cuáles son los versículos de la Biblia que hablan sobre la prosperidad?

En busca de la prosperidad y la abundancia, muchos fieles creyentes a Dios acuden a las oraciones y los versículos de las Sagradas Escrituras para conseguir, mantener o superar en ciertas áreas como la económica y financiera, pero como dice un versículo de la Biblia: “buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas”.

De acuerdo con el portal Thebibleverses.org, estos son los versículos que podrían servir en un momento de crisis financiera, donde se busca un milagro, o incluso, si solo se busca mantener una estabilidad económica.

Génesis 39: 2-3

2 Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero; y estaba en la casa de su amo el egipcio. 3 Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano.

Éxodo 1: 21

21 Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias.

Deuteronomio 6: 10-12

10 Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, 11 y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, 12 cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.

Versículos de la Biblia para una ruptura que pueden ayudar a superar esta situación difícil. | Foto: Getty Images

Deuteronomio 32: 15

15 Pero engordó Jesurún, y tiró coces (Engordaste, te cubriste de grasa); entonces abandonó al Dios que lo hizo, y menospreció la Roca de su salvación.

Deuteronomio 29: 9

9 Guardaréis, pues, las palabras de este pacto, y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis.

La oración es un diálogo con Dios. | Foto: Getty Images

Deuteronomio 30: 9

9 Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien; porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres,

Josué 1: 7

7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.

La biblia es la palabra de Dios para los creyentes y en ella encuentran versículos de protección. | Foto: Getty Images

2 Crónicas 31: 20-21

20 De esta manera hizo Ezequías en todo Judá; y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. 21 En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón, y fue prosperado.

Salmos 1: 1-3

1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. 3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; todo lo que hace, prosperará.

Proverbios 30: 8-9

8 Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí; no me des pobreza ni riquezas; mantenme del pan necesario; 9 No sea que me sacie, y te niegue, y diga: ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte, y blasfeme el nombre de mi Dios.

Jeremías 46: 27