En ‘Infravalorado’, Stephen Curry demuestra su naturaleza irrepetible en tierra de gigantes

No lo dice este documental, porque esa no es su naturaleza, pero Nike le hizo un pitch de negocios a Stephen Curry. A diferencia de ese momento histórico que le significó firmar a Michael Jordan y subir al tope, la ‘marca del chulito’ no logró apuntalar buen un detallito, su nombre. Le dijo StephOn y lo perdió ahí (y lo ganó Under Armour). Pero, en honor al espíritu de Infravalorado, se debe aclarar que el dinero y los negocios pasan a un plano invisible. Ni siquiera se mencionan. Esta es una película sobre valores, sobre confianza, sobre un talento que no ha debido suceder pero sucedió, sobre cómo sucedió esa combustión imposible en sus tempranas etapas y sobre deudas pendientes que resulta hermoso saldar.