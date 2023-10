¿Es posible bautizar a una persona adulta sin su padre o madre?

El bautismo es uno de los ritos más importantes del catolicismo y es la iniciación para la vida de los creyentes. Sin embargo, suelen haber personas que, por lo contar con alguno de sus padres, no se bautizan de niños y esperar llegar a la adultez para hacerlo. ¿Es posible hacerlo de esa manera?

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos señala que todos los miembros de la religión comparten una dignidad común, por lo que no existe ninguna desigualdad por raza, nacionalidad, condición social o sexo. El bautismo entonces revela la dignidad del nuevo integrante.

Algunas veces, hay personas que dejan pasar el tiempo y no se bautizan cuando son bebés. Una de las razones para no hacerlo es que no cuentan con un padre o madre, lo cual imposibilitaría realizar ese rito.