‘Esto se calentó’: una mirada desde el cine al calentamiento global, con idiosincrasia cordobesa y tono macondiano

C.V.: La idea surgió en un vuelo Bogotá-Montería. Yo soy de Córdoba, pero llevo casi 30 años viviendo en Bogotá, y como le tengo pánico a los aviones, empecé a leer, haciéndome el loco. Y leí el cuento de un panameño llamado Juan Abelardo Carles, que se llama “Calentamiento global”. Y me pareció interesantísimo hacer un corto sobre él. Entonces me contacté con el escritor, que me dio los derechos.