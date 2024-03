‘Felicidad’: lea aquí un adelanto de la obra novela de la autora caleña Lina Martínez

Otros buscan las razones por las que no pueden ser felices. Los resultados de esta búsqueda son disímiles, aleatorios, ruidosos. Si un alienígena llegara a la Tierra y se encontrara con una de las búsquedas más populares, no sabría qué es la felicidad. Si escuchara una de las canciones más populares sobre felicidad, Happy de Pharrell Williams, quedaría más desorientado. (...)

No siempre ha sido así. Hable con alguien que tenga sesenta o setenta años y pregúntele qué tanto importó la felicidad en las decisiones que tomó en su vida, como el matrimonio, los hijos o el trabajo. Es posible que la felicidad no aparezca en su discurso. Hace años, la gente no se casaba para ser feliz, lo hacía para formar una familia. No traía hijos al mundo para aumentar la felicidad, lo hacía porque era lo que la gente hacía. No iba al trabajo para ser feliz, iba al trabajo a ganar un salario y a contribuir a la sociedad. Haga el mismo ejercicio con alguien que esté en sus veinte. La felicidad es el motor de la conversación y el compás que guía las decisiones.