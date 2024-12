No había pasado ni siquiera un minuto del estreno de la octava temporada de ‘Game of Thrones’ cuando cientos de fanáticos ya habían colapsado las redes sociales con sus reacciones a las primeras escenas del capítulo. Y no era para menos, pues tuvieron que esperar 595 días para volver a ver a sus personajes favoritos en la pantalla.

Aunque el primer capítulo no mostró avances significativos, ni los giros inesperados a los que tiene acostumbrados a sus espectadores, esta primera entrega estuvo marcada por algunos de los reencuentros más anhelados y el inicio de pequeños conflictos entre algunos personajes principales. (Si usted es seguidor de la serie y no se lo ha visto, le recomendamos no seguir leyendo).

"Winterfell" muestra cómo los Siete Reinos comienzan a alinear sus tableros para disputar la guerra por el trono y la lucha contra los caminantes blancos. La mayoría transcurre en torno a la llegada de Daenerys Targaryen y Jon Snow a Invernalia, pero también deja ver que en Desembarco del Rey Cersei sigue reuniendo fuerzas para la batalla.

Vea el especial completo de Game of Thrones aquí

La Compañía Dorada y Euron Greyjoy son los principales aliados de Cersei. Pero mientras Euron sueña con poder "sembrar" un hijo en ella para unir la fuerza de esas dos casas, Theon salva a su hermana Yara de sus garras. Tras rescatarla, Theon la reconoce como su reina, pero ésta le da vía libre para que pueda ir a luchar junto a los Stark.

Si bien queda en evidencia que los Caminantes Blancos siguen avanzando hacia el norte sin preocupación, el capítulo está dedicado a resolver viejos conflictos y a consolidar nuevas alianzas. Uno de los momentos más emotivos es el reencuentro de los hermanos Stark con Jon Snow: Sansa, Arya y Bran. Algunos de ellos no se veían desde las primeras temporadas y por eso sus encuentros ponen sobre la mesa nuevos conflictos, la mayoría relacionados con la inmocodidad de los Stark por la presencia de Daenerys en Invernalia.